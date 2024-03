Previsão do Focus de déficit primário em relação ao PIB em 2024 passa de 0,78% para 0,79%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/03/2024 - 8:58 Para compartilhar:

O Relatório de Mercado Focus revisou a projeção de rombo fiscal de 2024. Para o déficit primário em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, a mediana passou de 0,78% para 0,79%, de 0,80% há um mês.

A Lei Orçamentária Anual de 2024 prevê superávit de R$ 2,8 bilhões neste ano (0% do PIB). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que o governo “dificilmente chegará à meta zero”, até porque o chefe do Executivo “não quer fazer cortes em investimentos e obras”. Na última semana, ele reforçou a intenção de pedir ao Congresso liberação para gastar mais com políticas públicas, o que repercutiu mal.

Já a estimativa do Focus para o déficit nominal em 2024 seguiu em 6,90% do PIB, ante 6,80% de um mês atrás. O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A estimativa para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2024 passou de 63,74% para 63,64%, ante 63,60% de um mês atrás.

Para 2025, o déficit primário esperado pelo mercado seguiu em 0,60% do PIB, onde já estava há sete semanas. O novo arcabouço fiscal aprovado no ano passado prevê uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB no próximo ano.

O déficit nominal projetado para 2025 seguiu em 6,30% do PIB, ante 6,29% de um mês atrás. Já a estimativa para a dívida líquida seguiu em 66,50% do PIB, ante 66,25% de quatro semanas antes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias