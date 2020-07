Previsão de superávit da balança em 2020 sobe para US$ 55,4 bi, diz Lucas Ferraz

Com expectativa de queda nas importações maior do que o inicialmente previsto, o governo revisou a previsão para o saldo comercial deste ano e espera agora um resultado positivo de US$ 55,4 bilhões. A previsão anterior, feita em abril, era de US$ 46,6 bilhões.

A projeção é de uma queda de 17% nas importações, ante estimativa anterior de -13,6%. Já para os produtos exportados é esperado um recuo de 10,2%, menor, portanto, do que os 11,4% estimados em abril.

“Há grande incertezas, principalmente em relação à duração da crise”, pondera o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz.

Apesar de as exportações terem caído 12% em junho e 6,4% no semestre, o secretário avaliou como bom o desempenho das vendas ao exterior, dado o tamanho da crise atual.

Ele acrescentou que a alta do dólar no semestre tem contribuído para a “boa performance” das exportações e, apesar da queda em valor, em volume há alta de 3,3% no período.

Veja também