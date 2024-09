Previsão de déficit primário em relação ao PIB em 2024 segue em 0,60%, aponta Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 9:58 Para compartilhar:

A mediana do relatório Focus para o déficit primário de 2024 seguiu em 0,60% do Produto Interno Bruto (PIB). Há um mês, era 0,64%. Mesmo com o recuo, os números continuam distantes da meta deste ano, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos. O próprio governo espera obter um déficit primário de R$ 28,8 bilhões em 2024, exatamente em linha com o piso do alvo.

A mediana do Focus para o déficit primário de 2025 continuou em 0,75% do PIB, fora do intervalo da meta do ano que vem, que também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB. Um mês antes, a projeção era de um déficit de 0,70% do PIB.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 apresentado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento segue a meta do novo arcabouço fiscal de déficit primário zero no ano que vem em proporção do PIB. As tabelas do documento trouxeram um resultado neutro, equivalente a 0% do PIB, que já desconta cerca de R$ 44 bilhões de gastos com precatórios que ficam fora da meta.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2024 passou de 7,40% para 7,55%, contra 7,30% um mês atrás. A estimativa intermediária para 2025 passou de déficit nominal de 6,75% para 7,20% do PIB. Há quatro semanas, estava em 6,50%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB em 2024 passou de 63,70% para 63,50%, ante 63,65% de quatro semanas atrás. A estimativa intermediária para 2025 passou de 66,45% para 66,10%, contra 66,20% um mês antes.