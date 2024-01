Previsão de déficit em c/c em 2024 segue em US$ 40,30 bilhões, diz Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 9:13 Para compartilhar:

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2023 no Relatório de Mercado Focus desta semana. A projeção deficitária seguiu em US$ 32,00 bilhões, ante US$ 36,50 bilhões de um mês atrás. Para 2024, a estimativa de déficit continuou em US$ 40,30 bilhões, ante US$ 41,95 bilhões há quatro semanas.

Em relação ao superávit da balança comercial em 2024, a projeção seguiu em US$ 70,50 bilhões, contra US$ 68,50 bilhões há um mês. Na semana passada, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgou o superávit recorde de US$ 98,838 bilhões na balança em 2023.

Mesmo com a desaceleração dos fluxos nos últimos meses, os analistas consultados semanalmente pelo BC avaliam que o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) é mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes. A mediana das previsões para o IDP em 2023 seguiu em US$ 59,00 bilhões. Há quatro semanas, estava em US$ 61,46 bilhões. Para 2024, a estimativa permaneceu em US$ 65,00 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões de um mês antes.

