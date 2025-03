Previsão de contração da demanda devido a tarifas faz petróleo cair

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (28), em um mercado em alerta devido à iminente entrada em vigor, na próxima quarta-feira, de uma nova onda de tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,54%, chegando a 73,63 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 0,80%, fechando em 69,36 dólares.

“O mercado ainda enfrenta muita incerteza (…) por isso [os operadores] não querem fazer movimentos até que haja mais clareza”, resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

Além disso, o mercado “teme que as tarifas iminentes, que entrarão em vigor na próxima semana, freiem o crescimento econômico”, o que pressionaria para baixo o preço do petróleo, acrescentou o analista.

ni/tu/spi/dga/mr/am