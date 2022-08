Previsão da Conab para a soja é de safra 2022/23 recorde, de 150,36 milhões de t

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 17:10 Compartilhe

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê produção recorde para a soja na temporada 2022/23, projetada em 150,36 milhões de toneladas. As primeiras projeções da estatal para a temporada 2022/23 consideram que a produtividade do ciclo vai se recuperar em relação à atual safra, após os problemas climáticos registrados nos Estados do Sul do País e em parte de Mato Grosso do Sul.

No 11º levantamento sobre a safra 2021/22, divulgado pela entidade em 11 de agosto, colheita de soja foi prevista em 124 milhões de toneladas. Dessa forma, a estimativa para 2022/23 tende a ser 21,25% maior ante a temporada anterior.

Com a melhora esperada na produtividade, a Conab estima exportações da ordem de 92 milhões de toneladas, aumento de 22,2% em relação à safra 2021/22, mais um recorde para a cultura.

“Os preços do grão devem continuar atrativos, uma vez que a oferta e a demanda mundial da oleaginosa seguem ajustadas, se refletindo em tendência de crescimento de 3,54% de área para a cultura, podendo chegar a 42,4 milhões de hectares”, pontua a entidade, em nota.

Mesmo com a estimativa de aumento dos embarques, os estoques de soja para a temporada 2022/23 também devem crescer em relação ao previsto para o ciclo atual, sendo projetados em 9,89 milhões de toneladas.