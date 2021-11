Prevent Senior: Filha do cineasta José Mojica acusa dois médicos de conduta irregular em internação

Liz Marins, filha do cineasta José Mojica, conhecido como Zé do Caixão, realizou notícia-crime contra dois médicos da operadora de saúde Prevent Senior. De acordo com a também cineasta, os profissionais tiveram conduta irregular durante o tratamento de seu pai. As informações são do G1.

“A minha denúncia é contra dois médicos, um que tirou ele da semi-uti quando ele estava estabilizado, grave, mas estabilizado, e mandou pro quarto e um médico que vendo o meu pai com a saturação despencando no quarto, não deu o atendimento imediato e ficou tentando nos convencer a deixá-lo morrer”, afirmou Liz em entrevista à Globo News.

A Prevent Senior, por meio de nota, negou qualquer irregularidade no tratamento de José Mojica. “Os prontuários do paciente demonstram que todos os investimentos possíveis foram realizados. Os detalhes dos prontuários não podem ser divulgados por razões legais, mas é possível afirmar que o paciente tinha uma série de comorbidades que agravaram seu quadro de saúde ao longo dos anos.”

O cineasta José Mojica morreu em 19 de fevereiro de 2020 por causa de uma broncopneumonia.

Questionado pelo portal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) afirmou que só apura queixas quando é formalmente acionado, o que não aconteceu nesse caso.

O Conselho também alegou que se recusa a fazer qualquer julgamento sem antes ter acesso ao prontuário do paciente.

Saiba mais