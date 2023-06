Preto No Branco se apresenta no “Ore Comigo Music Festival”, em Belo Horizonte

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 10:47 Compartilhe

A banda Preto No Branco vai desembarcar neste sábado, 24, em Belo Horizonte (MG) para um show especial. Fadi Gonçalves, Luã Freitas e Silas Simões fazem parte da grade de apresentação do “Ore Comigo Music Festival”, que acontece no Estádio do Mineirão, às 15h25, no palco 2.

Com o setlist pronto, Preto No Branco vai soltar a voz para os fiéis com os principais louvores do grupo, “Ninguém Explica Deus”, “Tá Chorando Por Quê?”, “Glorificamos”, “Mais de Ti”, “O Que Darei”, “Casa do Pai”, “Tua Glória” e muito mais.

“Estamos muito felizes, vamos dividir o palco com grandes nomes do gospel, como Aline Barros, Deive Leonardo, Tiago Brunet, Ana Paula Valadão, Bruna Karla, Gabriella Rocha e outros artistas fenomenais. Vai ser um prazer imenso cantar no “Ore Comigo” ao lado desse time que faz parte do lineup”. afirma Luã Freitas.

É a primeira edição deste festival que promete ser o maior do Brasil. “Eu estou muito animada, vamos cantar na estréia de um festival! Isso é muito importante, nosso nome vai ficar registrado para sempre, queremos fazer história”, comenta Fadi. Silas conclui: “Será no Mineirão, uma estrutura fora de série, vai ser inesquecível, espero todos vocês neste sábado lá em Belo Horizonte”.

