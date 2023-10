Preto No Branco é indicado ao Grammy Latino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 16:54 Compartilhe

Lorena Fadi, Luã Freitas e Silas Simões, integrantes da banda Preto No Branco, têm motivos de sobra para comemorar. O trio foi indicado a 24° edição do Grammy Latino pela categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”. O evento vai acontecer em Sevilha, na Espanha, no dia 16 de novembro e os músicos prometem comparecer ao lado do empresário Amandio Lessa.

Aliás, o projeto em questão é uma idealização do próprio. Amandio, responsável também pela atual formação do grupo e das ideias de todos os trabalhos envolvendo a banda. Além do “Vertical”, produto que está indicado ao prêmio, o empresário também assina o DVD Nação Preto No Branco, gravado no último ano em Belo Horizonte, na Comunidade Aglomerado da Serra, e que em breve vai ser lançado em todas as plataformas digitais.

Para acompanhar mais esta conquista do grupo gospel Preto No Branco, não deixe de acompanhar Fadi, Silas e Luã nas redes sociais e confira!

