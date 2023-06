Preta Gil volta aos palcos em meio ao tratamento contra o câncer e emociona fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 11:31 Compartilhe

A cantora Preta Gil marcou o seu retorno aos palcos após uma parada por conta do seu tratamento contra o câncer, descoberto em janeiro último.

A artista emocionou amigos e fãs, na noite desta sexta-feira (16), com a sua apresentação, que contou com um desabafo em meio a luta que vem enfrentando pela sua saúde.

“Sou preta, sou sou gorda, sou bissexual, estou tratando um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil”, disse ela no meio da apresentação da música “Vá Se Benzer”, cuja gravação original é de Gal Costa.

A filha de Gilberto Gil foi aplaudida de pé pelos amigos e fãs.

A emoção de Preta veio logo nos primeiros instantes do show e já ao entrar no palco ela foi às lágrimas.

Amigos famosos como Regina Casé e Carolina Dieckmann estiveram presentes na plateia.

Nesta semana, Preta Gil foi liberada pelos médicos para voltar aos palcos.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês!!! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa Família Gil!!!”, comemorou ela com uma publicação em sua conta no Instagram.

