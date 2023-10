Preta Gil volta a dirigir após tratamento de câncer: ‘Agora me sinto bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2023 - 18:54 Compartilhe

Preta Gil, que há um mês recebeu alta após ser operada para a retirada de um tumor no intestino, segue com o tratamento e está usando uma bolsa de ileostomia. No Instagram, nesta sexta-feira, 13, ela comemorou mais uma evolução em sua rotina: a volta ao volante.

No story da rede social, ela compartilhou vídeo dirigindo. “Estou dirigindo! Estou muito feliz. Eu não dirigia há meses porque não e sentia bem. Agora me sinto bem e estou dirigindo. Olha que coisa boa!”, declarou ao volante.

Recentemente, ela tirou algumas dúvidas frequentes sobre o uso da bolsa de ileostomia. “Não estou dizendo que é fácil! Sim, as dificuldades existem, mas podemos romper os preconceitos com pessoas estomizadas e normalizar o uso. Essa bolsinha salva vidas!”, disse.

“Isso é um milagre, uma evolução muito grande da ciência, na tecnologia, da medicina. Então, me sinto abençoada em poder, durante esses três meses, fazer o uso da bolsinha para que a minha cicatriz da minha operação no reto, sare, cicatrize e eu possa, daqui um mês e meio, retirar ela”, pontuou a cantora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias