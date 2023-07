Preta Gil tranquiliza fãs após mal-estar que a levou ao hospital: ‘crise de ansiedade severa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 19:48 Compartilhe

Preta Gil voltou a usar as redes sociais para tranquilizar os fãs, após dar entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 20, ao sentir um mal-estar. A cantora contou que seguiu para a unidade médica por precaução, foi diagnosticada com crise de ansiedade severa e logo liberada.

“Aos meus amores, sim, ontem tive um mal-estar e, por precaução, fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável. Não precisei ficar na clínica. Fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta. Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!”, escreveu Preta, nos stories do Instagram.

Longe das redes sociais

Em 12 de julho, Preta Gil revelou que ia se distanciar das redes sociais para focar em seu tratamento contra o câncer no intestino. Segundo a artista, ela adoeceu emocionalmente pois “a dor e decepção foram muito fortes”. A famosa, recentemente, enfrentou um divórcio após a traição do marido, Rodrigo Godoy, com uma ex-funcionária do casal.

“Estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente”, escreveu a cantora. “Nesses últimos três meses tentei de toda as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci”, escreveu ela, no Instagram. “Sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer”, enfatizou.

A artista também frisou a importância da família, fãs, amigos e equipe médica nesse processo de cura e agradeceu o apoio e suporte de todos. “Não se preocupe comigo, sei que vou superar, sei que vai passar… Obrigada pelo carinho e amor, até breve”, disse.

