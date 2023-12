Preta Gil tira aplique e mostra realidade dos fios naturais após tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/12/2023 - 15:04 Para compartilhar:

Preta Gil finalizou o tratamento contra o câncer no intestino. Durante esse período, a artista não raspou a cabeça, como algumas pacientes fazem, devido à queda de cabelo típica da etapa. No entanto, a cantora teve os fios fragilizados e resolveu expô-los só agora.

No Instagram, nesta quinta-feira, 21, Preta surgiu seu mega hair, mostrando a realidade do cabelo, que está curto e com falhas. “Tirei o meu aplique, porque, né, tinha arrancado [uma parte em cima] aqui, e tirei para o cabelo dar uma respirada e cortei porque tinha uns fios ralos compridos”, contou.

Segundo ela, a ideia é deixar os fios naturais saudáveis. “E agora ele vai crescer e encher e ficar mara de novo. O que importa é que eu tenho o que eu tenho aqui”, refletiu, mostrando o couro cabeludo.

Mesmo acostumada com cabelo longo e cheio, Preta garantiu estar gostando do visual. “Estou amando ele assim curtinho”, afirmou a cantora.

