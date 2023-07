Preta Gil sobe ao palco da ‘Tardezinha’ e recebe homenagem de Thiaguinho: ‘Abençoada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 20:11 Compartilhe

A cantora Preta Gil, 48 anos, foi homenageada, no último domingo (02), pelo público da ‘Tardezinha’, uma rodada de shows promovida por Thiaguinho, 40.

Durante a apresentação do pagodeiro, que aconteceu em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a artista foi convidada para subir ao palco e cantar junto com o artista.

Os dois, que são amigos de longa data, emocionaram a plateia durante uma oração, conduzida por ele em forma de canção.

“A Preta Gil será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Preta Gil será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, senhor. Derrama, senhor. Derrama sobre ela o seu amor”, pediu Thiaguinho, puxando o coro.

Preta agradeceu o carinho dos fãs.

“Gente, obrigada. Não vou ficar atrapalhando a Tardezinha de vocês”, disse a cantora, visivelmente emocionada.

“Atrapalhando? A gente que não quer atrapalhar. Se dependesse da gente, você ficaria aqui até amanhã cedo. Preta faz parte da Tardezinha”, disse ele.

A cantora lembrou que ela compareceu à primeiríssima edição do projeto, em 2016.

“Eu fui na primeira”.

Em tratamento contra um câncer, descoberto em janeiro deste ano, Preta curtiu a Tardezinha devidamente protegida. Ela usou máscara nude e uma capa de chuva.

