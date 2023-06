Preta Gil se emociona em 1º show após tratamento de câncer: ‘Parece um sonho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 17:38 Compartilhe

Preta Gil subiu no palco em um show com sua família nesta sexta-feira, 16, depois de mais de cinco meses de tratamento contra um câncer no intestino. A cantora compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais neste sábado, 17.

O anúncio de seu retorno foi feito na própria sexta-feira, no Instagram. A cantora está na turnê Nós, A Gente, composta pelos integrantes e músicos da família de Gilberto Gil e, no registro do show no Rio de Janeiro, a artista aparece emocionada com os aplausos do público.

“Ainda processando o que aconteceu ontem, eu não consigo acreditar no que vivemos. Parece um sonho. Depois de tanto, tanto sofrimento, poder fazer esse show no colo da minha família e ser recebida com esse amor pelo público é surreal”, escreveu a cantora. “Só sei agradecer a Deus por me permitir ter essa felicidade no meio de tantas adversidades. Obrigada, obrigada, obrigada a cada um que levantou, gritou, aplaudiu, cantou. Obrigada pai, obrigada família”, celebrou.

Preta ainda se apresenta neste sábado, 17, e no domingo, 18, no Qualistage. No dia 23 de junho, ela estará em Belo Horizonte, no Festival Sensacional.

A cantora irá se apresentar também em São Paulo no dia 25 de junho, no Festival Turá. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, ela estará em Salvador, no Teatro Castro Alves.

