Preta Gil revela que se culpava pelo câncer no ‘Conversa com Bial’, da TV Globo

Da Redação 28/08/2024 - 7:49

Convidada desta terça-feira, 27, do programa ‘Conversa com Bial‘, comandado pelo apresentador Pedro Bial, Preta Gil falou sobre o diagnóstico de câncer. A artista diz que se culpava pela doença, mas agora encara a situação de forma melhor.

No último domingo, 25, Preta anunciou nas redes sociais que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal.

“Eu tinha uma culpa muito grande no meu câncer, porque era no meu intestino. Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu próprio”, começou.

Mas quando começou o debate público comecei a comprar algumas nóias e algumas questões para mim”, complementou.

Preta também falou sobre não ter cuidado da sua alimentação como deveria. Atualmente, porém, ela diz ser uma pessoa bem mais saudável: “Eu me culpei muito pela minha não administração correta da alimentação durante a minha vida. Meus médicos diziam ‘não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, e que tem o mesmo tumor que você’.

“A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra”, concluiu.

O Conversa com Bial é televisionado no canal GloboNews, às 23h30, e depois na TV Globo, na madrugada, após o Jornal da Globo.

*Com informações do Estadão Conteúdo