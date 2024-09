Preta Gil revela que amputou o reto em tratamento contra câncer: ‘Não posso ter vergonha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2024 - 20:08 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil revelou ao programa “Fantástico”, da TV Globo, que teve de amputar o reto em nova fase do tratamento contra o câncer, anunciado no final de agosto. A entrevista será exibido neste domingo, 8.

“Em seis meses, quatro tumores cresceram em mim. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é minha realidade“, disse a cantora ao programa.

Cantora enfrenta câncer

Do hospital, Preta Gil tem mantido os seguidores atualizados de seu estado de saúde por meio de publicações nas redes sociais. No sábado, 7, a cantora comentou em seu Instagram as denúncias de assédio sexual que motivaram a demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos e disse esperar que a “justiça” fosse feita.

Ela segue hospitalizada devido ao segundo ciclo de quimioterapia. No período de seis meses a que fez referência na entrevista, a cantora teve câncer detectado em dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase – e no ureter – com um nódulo.

O diagnóstico veio enquanto Preta Gil realizava exames periódicos na etapa de remissão da doença, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A cantora teve o diagnóstico inicial no início de 2023, após passar mal em sua casa, no Rio de Janeiro. Em dezembro do mesmo ano, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.