Preta Gil revela por que precisa fazer exercício durante quimioterapia

Aos 50 anos de idade, Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para falar sobre a importância dos exercícios físicos durante a quimioterapia.

A cantora, que retomou o tratamento contra um câncer recentemente, mostrou sua rotina de reabilitação e disse que o objetivo é ganhar massa magra para ficar mais forte para receber a medicação. A filha de Gilberto Gil, no entanto, admitiu que precisa encarar o desafio mesmo se sentindo cansada.

“A importância do exercício físico durante a quimioterapia, durante todo o tratamento oncológico é fundamental. A ganha de massa muscular vai ajudar muito a gente na nossa recuperação. Eu estou aqui, firme e forte, mesmo com fadiga, mesmo cansada, eu faço”, destacou.

Ao lado da profissional que a acompanha há bastante tempo, Thaianne Costa, Preta Gil completou: “Toda vez que eu faço exercício físico, eu me sinto melhor depois, mais disposta. É um desafio, eu estou mais lenta, mais preguiçosa. A cada etapa a gente vai ganhando mais força, mais resistência e mais consciência da importância de fazer o exercício físico. Se movimentem”.

Metástase

Preta Gil voltou com o tratamento oncológico, após receber um novo diagnóstico de câncer, no mês de agosto. A artista, que entrou em remissão do câncer no intestino, tratado em 2023, gravou um vídeo no Instagram informando que a doença voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase –, e no ureter – com um nódulo.

“Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou.”

Metástase é a formação de uma lesão tumoral a partir de outra que já existiu naquele mesmo local ou em outro órgão do corpo, sem continuidade entre as duas.

