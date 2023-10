Preta Gil revela motivo para o fim do casamento e diz que não sabia da traição antes do divórcio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 19:46 Compartilhe

A cantora Preta Gil deu uma declaração surpreendente sobre o fim do seu casamento e revelou o real motivo para se separar de Rodrigo Godoy. A cantora contou que não sabia da traição antes de o divórcio acontecer.

Em entrevista para a revista Veja, publicada nesta sexta-feira, 6, desabafou sobre a traição que sofreu enquanto lutava contra o câncer de intestino.

Os dois se separaram durante o tratamento que a cantora enfrentou contra o câncer.

Na entrevista, Preta destacou que o tratamento foi ainda mais difícil por tê-lo enfrentado em meio à separação polêmica.

“Lidei, no meio de um tratamento oncológico, com uma separação, com uma traição, uma bomba dentro da bomba. Tive etapas difíceis, de quimio, radioterapia, uma cirurgia complicada de histerectomia total. Essa dor toda afeta, é claro. Se eu não focasse em mim, não ia sobreviver a esse estresse todo. Apesar de tudo, sobrevivi”, comemorou ela.

Sobre a traição, Preta só tomou conhecimento depois da separação.

“Não sabia (da infidelidade). Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Eu tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: ‘Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem’”, pontuou.

A filha de Gilberto Gil contou que a relação já estava difícil mesmo antes do diagnóstico do câncer. Ela descobriu depois que eles (ex-marido e ex-funcionária) já vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo.

“Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise. Depois, tudo faz sentido”, contou.

