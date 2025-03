Preta Gil retorna às redes sociais após alta hospitalar e revela transplante

A cantora Preta Gil, de 50 anos, usou as redes sociais no sábado, 15, para conversar com seguidores após ter sido liberada do hospital onde estava internada em Salvador (BA). A filha de Gilberto Gil, que está em tratamento contra câncer, estava hospitalizada em decorrência de um quadro de infecção urinária.

“Meus amores, sumida daqui eu estava. Acho que vocês souberam que tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar porque vai ser recorrente”, começou Preta.

Na sequência, ela explicou que pode sofrer com a condição mais vezes no futuro porque está usando uma sonda em meio ao tratamento contra câncer: “A sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis no diagnóstico. Eu comecei a tomar antibiótico rapidamente. Então, enquanto eu estiver com a sonda, eu vou ter que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea. Foi o que aconteceu comigo”.

Transplante no rim

Em sua sequência de vídeos, Preta Gil revelou que passou por um transplante no rim após um tumor no ureter. “Independente da sonda, eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter no lado direito, por conta de um tumor que eu tinha no ureter… Então essas questões urinárias — no trato urinário e rim — é um assunto que ficou delicado para mim. Eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção”, continuou.

A cantora ainda mostrou detalhes de sua preparação para ir ao show do pai, Gilberto Gil, na capital baiana. A apresentação marcou o primeiro show da turnê “Tempo Rei”, última da carreira do artista.

“Vim no carnaval no comecinho de mês para poder ficar aqui e assistir o show, então eu estou muito feliz porque eu vou conseguir assistir o show hoje, a estreia dessa turnê, que é a última turnê de Seu Gilberto. Então estamos todos aqui vivendo esse momento emocionante”, contou Preta.