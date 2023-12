Preta Gil retorna ao hospital após se submeter a cirurgia para tratar o câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 14:26 Para compartilhar:

Preta Gil, 49 anos, voltou ao hospital, na noite da última terça-feira, 12, após ter se submetido a uma cirurgia para o tratamento contra o câncer de intestino. Um dia antes, a cantora usou as redes sociais para anunciar que estava curada da doença após realizar o procedimento.

Preta esteve novamente na unidade médica para tirar alguns grampos do local operado.

“Estou aqui porque os meus médicos vão tirar alguns dos grampinhos”, disse ela, que esteve acompanhada pelo amigo Gominho, com quem ela se queixou de dores devido à retirada dos grampos.

Vale lembrar que ela retirou a bolsa de ileostomia em cirurgia no começo deste mês.

Na manhã desta terça, participou do programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ (TV Globo), quando falou sobre sua saúde e celebrou o fim de mais uma etapa do tratamento.

