Preta Gil retoma tratamento do câncer: ‘Conto com orações para seguir confiante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 19:55 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 50 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 22, para anunciar que vai retomar o tratamento oncológico. Ela foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro do ano passado, foi submetida a cirurgias, sessões de quimioterapia e chegou a comemorar que a doença havia entrado em remissão.

Agora, a artista contou que, durante exames de rotina, os médicos verificaram a necessidade de retomar os cuidados. Ela, porém, não revelou como será a nova fase do enfrentamento.

+Preta Gil revela que namoro com mulher na adolescência foi interrompido por tragédia na família

+Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, diz que cantora prometeu ferrar com a vida dele

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem acompanhada pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Cunha Capareli e Frederico José Ribeiro Teixeira Junior”, contou ela em publicação em seu perfil no Instagram.

“Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”, completou ela em nota publicada no Feed.

“Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a cantora recebeu apoio de amigos e seguidores. “Sempre com você, meu amor. Vamos para a luta juntas”, escreveu a atriz Carolina Dieckmann, amiga pessoal de Preta. “Muita força, minha linda”, desejou Ana Maria Braga. “Todo amor do mundo, Pretinha. Já deu certo”, disse Camila Queiroz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)