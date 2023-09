Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 10:03 Compartilhe

Em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após realizar cirurgia para remoção de câncer no intestino, Preta Gil recebeu a visita dos amigos Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. No Instagram, a artista compartilhou que ganhou de presente do casal dois bichos de pelúcia.

“Eu não estou só, dump do amor. Obrigada meus amigos por todo suporte”, escreveu.

Outros amigos da filha de Gilberto Gil já foram visitar a cantora. Recentemente, Angélica, Luciano Huck, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Regina Casé e Simony estiveram prestando sua solidariedade presencialmente.

O encontro com a ex-integrante do grupo A Turma do Balão Mágico foi emocionante para ambas pois a loira também já passou por um longo processo de cura contra um câncer de intestino.

“Como esperei por esse encontro. Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento. Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós, escreveu ao postar uma foto do encontro.

Preta disse que deve receber alta em breve, mas que voltará para o hospital em novembro para refazer o trato intestinal e retirar a bolsa de ileostomia.

“Não superei tanta baixaria”

Na segunda-feira, 4, a artista compartilhou que teve uma forte crise de insônia e fez um longo desabafo sobre a traição que sofreu do seu ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma amiga próxima.

“Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo”, desabafou.

“Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói!”.

“Eu amei tanto esse homem, eu me pergunto se eu estava cega, meus amigos dizem que não, que era amor de verdade e eu sei que era. Por isso dói tanto, mas tanto, não foi uma traição simplesmente, se apaixonar por outra pessoa acontece. Conta, separa e vai viver sua paixão, por que não fizeram isso?”, se questionou.

Por fim, ela ressaltou que a traição foi uma “armação sórdida e um plano real de enganação”.

“Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza de que nada aconteceria. Me usando, me enganando, dói demais, dói muito”.

