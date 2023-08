Preta Gil recebe massagem de Regina Casé durante visita a hospital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 11:45 Compartilhe

Preta Gil mostrou em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 30, a visita que recebeu de Regina Casé no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Se recuperando de uma cirurgia para retirada de tumor no intestino, a cantora foi surpreendida com presentes dados pela atriz, com direito a uma massagem nos pés e um óleo especial na região.

“Esse tipo de visita é bom, porque além de vir, traz presente e ainda aplica”, disse Preta Gil. “Trouxe um óleo de massagem para massagear os pés de Pretinha. Vou me jogar aos seus pés, beijar os seus pés”, declarou Regina.

Leia também:

Internada após cirurgia, Preta Gil mostra encontro emocionante com Simony: ‘Luz pura’

Em seguida, a artista mostrou ela e a apresentadora caminhando pelos corredores do hospital e colocando “a fofoca em dia”. “A Preta está muito bem. Nós estamos conversando assuntos que eu jamais achei que nós iríamos conversar em um leito de hospital. Só posso dizer uma coisa, a fila andou gente”, brincou a atriz.

Em perfil que mantém em rede social, Regina Casé também publicou um vídeo mostrando a visita que fez à cantora. Na legenda, a artista aproveitou para se declarar. “Preta! Preta! Pretinha!!!!! Aí que vontade que eu tava de te ver e como foi bom poder te beijar, abraçar….Conversar tudo que a gente tinha pra conversar”, escreveu.

“Posso falar uma coisa?? Eu vim achando que ia te dar um ânimo e sai daqui cheia de gás!! Te admiro demais, Preta! Te amo demaaaaaais!!! Vamos começar a fazer planos! Bora, Pretinha!!!”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias