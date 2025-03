Preta Gil recebe alta de UTI após tratar infecção urinária

Preta Gil, 50 anos, recebeu alta da UTI após tratar infecção urinária, em Salvador, após curtiu o Carnaval na capital baiana. Ela segue internada em unidade particular, onde deu entrada no último dia 8. As informações são do site Alô Alô Bahia, publicadas nesta quinta-feira, 13.

De acordo com o veículo, a cantora foi transferida para um quarto após apresentar melhora no quadro de saúde. Na última terça-feira, 11, o pai de Preta, Gilberto Gil, e sua esposa, Flora Gil, estiveram no hospital e garantiram que a cantora estava bem.

“Felizmente encontramos Preta bem, perto de uma alta. Ela está medicada, tá bem”, disse Flora em entrevista para o site.

A notícia da internação foi feita pela equipe de Preta, através das redes sociais da artista, no último dia 10. A cantora também fez publicação para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!”, escreveu ela nos Stories do Instagram.

A artista está em tratamento de câncer desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um tumor no intestino. A doença entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia, mas em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia voltado em quatro lugares.

Preta passou por uma cirurgia em dezembro último e ficou quase dois meses internada. No dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.