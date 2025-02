Preta Gil rebate notícia falsa sobre sua morte: ‘Tô vivíssima’

Preta Gil, 50 anos, rebateu fake news ao repostar uma publicação que noticiava a sua morte. Em meio ao tratamento de câncer, a cantora se deparou com uma postagem que lamentava a sua partida.

Nesta sexta-feira, 21, Preta usou os Stories do Instagram para expor a falsa notícia e tratou de desmentir os boatos, reproduzidos por uma seguidora.

+Após cirurgia, Preta Gil revela que não está podendo sentar: ‘Dói muito’

+Preta Gil faz alerta no Dia Mundial do Combate ao Câncer: ‘Primeiros sintomas’

“Oi querida! Eu tô vivíssima! Eu ainda estou aqui e estarei por muito tempo! Que loucura”, escreveu ela.

A filha de Gilberto Gil recebeu alta hospitalar no último dia 11, após passar 55 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia que durou 21 horas. No longo procedimento, ela sofreu retirada de cinco tumores, além de parte de seu aparelho digestivo e sistema linfático.

Preta foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, a artista anunciou que a doença havia voltado em quatro lugares.