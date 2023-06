Preta Gil mostra cabelos após radioterapia: ‘Caiu muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 4:36 Compartilhe

Na última terça-feira (20), Preta Gil usou os stories do Instagram para mostrar a evolução de seus cabelos após a radioterapia. A cantora, que descobriu um câncer no intestino em janeiro, vinha passando pelo tratamento desde o começo do ano e teve alta no último dia 07.

“Muitas pessoas me perguntam por que meu cabelo não caiu, por que eu não fiquei careca. Meu cabelo caiu muito, muito, muito. Perdi em torno de 70% dos fios”, revelou ela, enquanto recebia sua cabeleireira em casa para retirada de tranças, corte de pontas duplas e colocação de aplique.

“Mas, de fato, ele não caiu em tufos, então eu não precisei raspar a cabeça”, explicou.

Na sequência, Preta publicou vídeos exibindo os fios, que agora estão ralos. No entanto, ela mostrou que investe nos apliques de cabelo para manter o volume das madeixas. Confira o antes e depois:

Cabelos de Preta Gil antes da colocação dos apliques

Cabelos de Preta Gil antes da colocação dos apliques

Cabelos de Preta Gil após a colocação dos apliques

