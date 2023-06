Preta Gil já foi casada quatro vezes e tem lista extensa de ex-namorados famosos; veja quem

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/06/2023 - 15:53 Compartilhe

Na manhã desta terça-feira (6), Preta Gil marcou presença no programa Mais Você, da TV Globo, onde conversou com Ana Maria Braga sobre o tratamento contra o câncer no intestino, descoberto no começo deste ano. Na atração, a cantora também falou sobre o fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada desde 2015.

+Nosofobia: Psicóloga explica condição que a atriz Claudia Ohana sofre

+Saiba quem é Jessé Aguiar, ex-cantor gospel que se assumiu gay e já cantou música de Anitta

Em abril deste ano, o colunista Leo Dias divulgou um vídeo de Godoy ao lado de outra mulher no aeroporto Preta foi às redes sociais e lamentou a traição.

“Quando a gente casa o padre fala: ‘na alegria na tristeza, na saúde e na doença’. Você não tem noção que nesse momento você vai se sentir desamparada. Quando se vê nesse momento frágil, você se pergunta: ‘Será que é o momento? Será que devo, não devo, será que é a hora certa de uma separação?’”, disse a filha de Gilberto Gil.

“Eu já estava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei: ‘não preciso ficar boa e me curar para me separar. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele”.

“O casamento não esta bom e pensei: ‘Você precisa se tratar, ter paz, e está tendo um problema pessoal que está tirando sua energia. A vida é o hoje, aqui e agora. Vai doer? sim, mas foi necessário. Sem brigas, com mágoas sim, foi complicado. Tive outras surpresas que me magoaram mais ainda”, completou.

Além de Rodrigo Godoy, Preta Gil já foi casada quatro vezes e tem lista extensa de ex-namorados famosos. A IstoÉ Gente listou abaixo. Confira!

Otávio Müller

A cantora foi casada com o ator Otávio Müller por dois anos. Juntos, eles tiveram o primeiro e único filho da cantora, Francisco Gadelha Gil Moreira Müller de Sá, nascido em 1995.

Rafael Dragaud

O roteirista, diretor e empresário Rafael Dragaud foi o segundo marido da filha de Gilberto Gil.

Caio Blat

O ator Caio Blat e Preta viveram um romance de um ano no início de 2000.

Marcos Palmeira

O ator Marcos Palmeira namorou a artista quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Em 2004, durante uma entrevista, Preta Gil revelou que perdeu a virgindade com ele.

Paulo Vilhena

A famosa viveu um rápido affair com o ator Paulo Vilhena na primeira década dos anos 2000.





Thiago Tenório

Gil também namorou o modelo Thiago Tenório por um mês e meio. Mesmo com o fim do namoro, a amizade entre o ex-casal continuou.

Carlos Henrique Lima

O terceiro casamento de Preta Gil com o mergulhador Carlos Henrique Lima aconteceu em 2009 e durou até 2013.

Marcos Mion

Marcos Mion e Preta Gil tiveram um affair em 2003. Durante uma entrevista para o videocast Quem Pode, Pod, ela fez a revelação.

Márcio Victor

Entre 2007 e 2008, Preta teve um romance com o cantor Márcio Victor.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias