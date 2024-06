Preta Gil ganha declaração de suposto affair: ‘Indestrutível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Preta Gil, 49 anos, segue levantando suspeitas de romance com o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, 25, nas redes sociais. Na noite da última quarta-feira, 26, o artista usou o Instagram para se declarar a ela.

+ Preta Gil fala sobre vida amorosa após rumores de affair: ‘Mas não sozinha’

+ Em meio a rumores de affair, Preta Gil deixa comentário sugestivo para O Kannalha

“Sem dúvidas, uma das pessoas mais f**** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível”, escreveu O Kannalha.

No Story do Instagram, Preta compartilhou a publicação e declarou: “Indestrutível. Te amo”, com um emoji de coração marrom.

Conforme a publicação, eles se dizem amigos. No entanto, o rumor é que os cantores estejam vivendo um romance, devido à aproximação entre eles. Além disso, a cantora declarou recententemente que não sozinha.