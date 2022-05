Preta Gil faz topless no terraço com amigos: ‘De calcinha na varanda’

A tarde da sexta-feira (06) foi animada para Preta Gil e seus amigos. Ju de Paula, Duh Marinho, Gominho e o esposo, Rodrigo Godoy, acompanharam a cantora numa farra de danças, risos, comida e bebida. Além disso, os convidados e a anfitriã receberam massagens relaxantes.





Em entrevista à Quem, a empresária mostrou que está há anos na luta contra a gordofobia. “A gente vive no mundo da edição de imagens, e eu não edito as minhas fotos há anos, porque se fico com a barriga lisa e sem ruga na cara, na internet vai estar lindo, mas e eu com meu espelho, como vai ser? Como vai ser eu me encarando, se na vida não vai ter filtro ou Photoshop? É frustrante, mas não tem outro jeito”, conta.