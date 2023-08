Preta Gil faz publicação positiva antes de passar por cirurgia: ‘Estou grata e calma’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 12:06 Compartilhe

Nesta quarta-feira (16), a cantora Preta Gil, de 49 anos, será operada para retirada de um tumor no intestino. O procedimento será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a artista está internada desde o último domingo (13).

Antes da cirurgia, Preta usou suas redes sociais para enviar um recado aos fãs. A cantora ainda afirmou estar confiante com o resultado da operação.

“Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim”, escreveu a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano, após passar seis dias internada na clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias