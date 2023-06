Preta Gil faz desabafo sobre separação: ‘Podridão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2023 - 12:08 Compartilhe

Lutando contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil fez um desabafo em suas redes sociais sobre sua separação. A artista foi casada com Rodrigo Godoy durante oito anos e o matrimônio chegou ao fim há alguns meses.

“É tanta podridão, é um negócio que não dá para explicar. Estou superando, me fortalecendo, focando na minha cura e no meu bem-estar. A minha vida agora é focada em mim. Os livramentos aconteceram e agora é só felicidade”, declarou Preta.

Além de estar lutando contra a doença, Preta Gil também precisou lidar com o fim de seu casamento com Rodrigo. A união do agora ex-casal chegou ao fim após boatos de traição.

