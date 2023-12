Preta Gil faz cirurgia para retirar bolsa de ileostomia: ‘Seguir a vida’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2023 - 15:41 Para compartilhar:

A cantora e empresária Preta Gil passou por uma cirurgia na quinta-feira, 30 de novembro, para reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia – realizada em situações em que a passagem das fezes pelo intestino grosso está impedida. Preta faz tratamento contra um câncer de intestino, descoberto em janeiro de 2023. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de Preta, ela se encontra bem. “A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva”, diz o comunicado.

A equipe de Preta também agradeceu ao apoio de fãs, amigos e familiares. “Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês”, diz também o texto.

Na tarde deste sábado, 2, Preta postou um vídeo em que aparece caminhando pelo corredor do hospital. Em outro, ela agradece o apoio de todos. “É tudo muito delicado, mas vai passar e eu vou evoluir cada dia mais”, disse.

Desde que começou o tratamento contra o câncer, Preta tem dividido as etapas com seus fãs. Quando ela colocou a bolsa de ileostomia, a cantora dividiu a notícia com os fãs e durante o tempo em que ficou com a bolsa ela postou inúmeras fotos de biquíni para quebrar o tabu sobre o uso da bolsa por pacientes em tratamento oncológico.

Antes de realizar a cirurgia nesta quinta-feira, Preta postou um vídeo em seu Instagram no qual falava sobre a expectativa para sua nova fase de vida.

“Estou muito grata a tudo e a todos. A cirurgia da semana que é mais simples, religar o intestino, fazer habilitação, me adaptar e seguir a vida. Sou muito grata de verdade”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias