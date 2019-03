Preta Gil expõe seguidora que afirmou que ela tem “rio de celulites”

Preta Gil recebeu um comentário ofensivo sobre seu corpo nas redes sociais e não deixou barato. A cantora fez questão de expor o perfil da mulher que afirmou que ela tem um “rio de celulites”.

“Só falar uma coisa: esse tipo de comentário não me atinge em nada, nem cócegas, mas eu fico chocada como uma senhora, mãe, avó, tem coragem de ir na rede social de alguém e falar: nossa, um rio de celulites”, afirmou Preta Gil.

Na sequência do vídeo publicado no Stories, a cantora explicou o motivo de expor a mulher. “Cadê a empatia, sororidade? Cadê educação, principalmente? Me choca e eu não falo que eu fico triste por mim, fico triste pelas pessoas que ainda não se libertaram, que ficam mais atordoadas com um comentário desse. As pessoas caem em depressão e fazem loucuras”, continuou.

“Tem que expor sim para as pessoas tomarem um susto e se reeducarem. Dá tempo de mudar, de evoluir. A gente só para de aprender quando a gente morre”, completou.