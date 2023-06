Preta Gil explica ausência entre fãs após apresentação em SP: ‘Os médicos me pediram’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 15:49 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil recebeu liberação médica para participar da turnê nacional “Nós A Gente”, ao lado de seu pai, Gilberto Gil, e outros membros da família. No último domingo (25), a artista realizou a terceira apresentação da agenda, que ocorreu em São Paulo, e não pôde atender aos fãs. Por isso, usou o Instagram para se justificar.

“São Paulo, que show foi esse, hoje? Queria falar para todos os meus fãs que eu não pude receber ninguém depois do show. Acho que vocês perceberam que eu estou meio fanha. Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador”, iniciou Preta.

“Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda”, completou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias