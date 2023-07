Preta Gil exalta viagem com os amigos: ‘Me curando de várias formas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 8:54 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil está passando uma temporada de férias em Atins, no Maranhão, acompanhada de amigos. Na madrugada desta segunda-feira, 31, a cantora usou a rede social para exaltar sua experiência no estado da região nordeste.

“Vindo aqui dizer que Atins está me curando de várias formas. A força da natureza deste lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus”, contou Preta.

No sábado, 29, a artista participou de uma festa e compartilhou a experiência com os seguidores: “São cinco da manhã e chegamos. Sabadão é uma festa que acontece em Atins só para nativos, pessoas que moram e trabalham aqui. E nós, eu e Gominho, fomos convidados. Toca forró, piseiro, funk. Dancei a beça com umas 10 pessoas. Amei!”.

