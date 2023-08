Preta Gil ‘está bem e se recupera da cirurgia’, diz boletim médico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 11:34 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 17, foi divulgado o primeiro boletim médico de Preta Gil após a cantora passar por cirurgia para retirada de tumor. A artista, que deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no último dia 13 e fez o procedimento no dia 16, está bem e se recupera da cirurgia – que foi bem-sucedida.

“A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais”, afirmou a equipe médica de Preta. “O quadro segue estável e daremos mais informações nos próximos dias”.

Segundo Malu Barbosa, amiga de Preta, o procedimento durou cerca de 14 horas. Em publicação nos stories, Malu chamou a amiga de “guerreira” e “força da natureza”.

Flora Gil comemorou o estado de saúde da enteada. “Logo Preta vai mandar notícias. Mas por agora, é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo”, escreveu. “A fé não costuma faiá”, brincou, em referência a um trecho da letra de uma famosa música do pai de Preta, Gilberto Gil.

Preta ainda não se pronunciou, mas a cantora chegou a compartilhar uma foto após o procedimento, na manhã desta sexta-feira, 18. Na imagem, é possível ver que a artista segue com os tratamentos e está acordada.

