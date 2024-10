Preta Gil esclarece novas dúvidas sobre uso de bolsa de quimioterapia em exercícios

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 14:06 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil respondeu uma dúvida dos fãs nas redes sociais sobre o uso da bolsa de quimioterapia ao fazer exercício na última quarta-feira, 9.

“Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas”, respondeu a artista. Ela ainda disse que a realização de exercícios durante a quimioterapia comprovadamente auxilia no cansaço e na perda de massa muscular, resultados do tratamento. “Hoje estava muito borocoxô, mas eu fiz e amanhã farei de novo e depois de novo”, finalizou a empresária.

Em setembro, a filha de Gilberto Gil já havia falado sobre a importância dos exercícios físicos durante a quimioterapia. “Toda vez que eu faço exercício físico, eu me sinto melhor depois, mais disposta. É um desafio, eu estou mais lenta, mais preguiçosa. A cada etapa a gente vai ganhando mais força, mais resistência e mais consciência da importância de fazer o exercício físico”, disse na época.

A cantora voltou a fazer tratamento oncológico após descobrir a volta de um tumor em quatro lugares diferentes no final de agosto.

