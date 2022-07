Preta Gil esbarra em ‘Mr. Bean’ em Liverpool e brinca: ‘Fiquei em choque’

A turnê da família Gil está em Liverpool. Nesta terça-feira (26), Preta Gil revelou um fato inusitado: ter se encontrado com o “Mr. Bean” no elevador do hotel.







“Estou eu, saindo do meu quarto, encontro um senhor muito elegante. Olho para ele e: ‘gente, é o Mr. Bean’. Na hora, eu resolvi perguntar, mesmo achando que ele podia me dar um coió: ‘You are the Mr. Bean?’ [você é o Mr. Bean?]”, perguntou, mesmo com o pequeno deslize no inglês.

“Aí ele: ‘Yes, I am! [sim, eu sou!]. E eu: ‘Oh, my God, I don’t believe’ [oh, meu Deus, eu não acredito!].

Ela disse, ainda, que ficou tão nervosa que se confundiu ao dizer que estava descendo e não subindo. O ator, então, disse que ia descer pelas escadas. Depois que passou o “susto”, ela ficou frustrada de não ter pedido foto e não ter o chamado para o show. “Fiquei em choque”, revelou.

Mr. Bean é o personagem de Rowan Atkinson em uma série britânica que ficou muito famosa nos anos 1990.