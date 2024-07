Preta Gil e Simony curtem casamento juntas e amigos celebram cura das cantoras

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 10:58 Para compartilhar:

Preta Gil e Simony posaram para fotos juntas na renovação de votos do cantor Péricles e a esposa, Lidiane Faria, na noite de terça-feira, 30, em São Paulo, e receberam uma enxurrada de mensagens positivas sobre o processo de cura de ambas. As cantoras passaram por tratamento contra câncer quase na mesma época.

“Preta Gil, eu te amo e ponto. Obrigada Deus por nós”, escreveu a artista, na legenda da postagem, sendo retribuída por Preta. “Te amo”, completou a filha de Gilberto Gil.

Simony foi diagnosticada com câncer de intestino em junho de 2022, e, está em remissão, mas ainda precisa passar a cada 20 dias por imunoterapia para evitar o retorno da doença.

Já Preta foi diagnosticada com um tumor maligno no mesmo órgão, em janeiro de 2023, foi submetida a tratamentos com quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas para se tratar. Em dezembro de 2023, Preta anunciou que estava em remissão.

Não demorou muito para que a foto recebesse uma série de elogios dos seguidores de Simony, que vibraram com o encontro das duas.

“Que legal esse encontro, Preta e Simony! Que orgulho da travessia de vocês”, escreveu o empresário Horácio Brandão. “Lindas e maravilhosas! Orei muito pela recuperação de vocês duas”, comentou a relações públicas Luly Barbalho. “A imagem mais linda do feed hoje: duas vitoriosas, abençoadas”, elogiou uma fã. “Lindas! Que Deus abençoe muito vocês! Saúde, saúde e saúde!”, desejou outra.

Quando Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, Simony contou em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, que se colocou à disposição da colega de profissão. “Só disse para ela assim: ‘Se você quiser chorar, perguntar ou qualquer coisa, eu me coloco à disposição’. Eu recebi isso de muitas pessoas. Nessa fase, a gente precisa muito de amor”, comentou na época.