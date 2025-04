Preta Gil é internada para realizar exames às vésperas de tratamento no exterior

Preta Gil foi internada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 1, para realizar exames. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora ao Estadão.

A equipe da artista informou que ela passa bem e que os exames que irá fazer só podem ser feitos em ambiente hospitalar, já que ela é uma paciente oncológica. A expectativa é que ela tenha alta nos próximos dias.

A cantora passou o carnaval na Bahia e precisou ficar uma semana internada em um hospital na capital baiana. Ela tratou uma infecção urinária.

No domingo, 30, a filha de Gilberto Gil participou do Domingão com Huck, e revelou que irá viajar para o exterior para dar continuidade em seu tratamento contra o câncer.

“Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se tenho a condição de ir para fora, eu vou”, afirmou.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde, estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, Preta entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de “remissão”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino – e no ureter.

A cantora então passou por uma nova cirurgia no final de janeiro. O procedimento, que durou em torno de 20 horas, também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.