Preta Gil é internada com infecção urinária em Salvador

Preta Gil, 50, internada com infecção urinária em Salvador após curtir o Carnaval na capital baiana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 10, pela própria artista ao compartilhar nota da unidade médica nas redes sociais.

A filha de Gilberto Gil está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado, 8, para monitoramento e cuidados médicos e seu quadro de saúde permanece estável.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento”, diz um trecho da nota, compartilhado pela artista através do Stories do Instagram.

Na publicação seguinte, a cantora manda um recado aos seguidores.

“Fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês”, escreveu ela.

Durante sua viagem a Salvador, Preta curtiu o primeiro banho de mar após dois meses de internação.

“Eu esperei muito por esse dia. Eu ficava sonhando no hospital com esse píer, especificamente. Chegou o dia de agradecer e dar um mergulho e receber esse axé!”, comemorou ela, na semana passada.

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia em dezembro e ficou quase dois meses internada. No dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.