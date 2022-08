Preta Gil diz que ‘maior fora’ da sua vida foi de Ana Carolina: ‘Não me comeu’

Da Redação 10/08/2022 - 1:07 Compartilhe

Preta Gil contou durante sua festa de aniversário de 48 anos, nesta segunda-feira (8), que o maior fora que tomou na vida foi da cantora Ana Carolina.

A cantora contou a anedota nas comemorações no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, depois que Ana Carolina subiu ao palco para cantar uma música.

“Com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo ela [Ana Carolina] cantar assim qeu eu quis casar com ela. Ela não me quis, ela quis outra amiga minha”, contou Preta Gil arrancando gargalhadas dos presentes.

“E aí, ‘mozi’, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?”, brincou a filha de Gilberto Gil com o marido, Rodrigo Godoy. “O maior fora que levei na minha vida foi dela. Faz quanto tempo isso? Mais de 15 [anos], né? Todo mundo sabe”, continuou a cantora.

“Eu dei tudo pra ela, joia, tudo. Ela quebrou a perna uma vez e eu fiquei empurrando aquela cadeira… Jurando que ela ia me comer. Não me comeu. Tá tudo bem, tá tudo bem. É isso aí…”, lamentou Preta, cantando um trecho da música de Ana Carolina.