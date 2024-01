Preta Gil diz que Carnaval 2024 será celebração à vida e lembra cura do câncer: ‘Lutei e venci’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/01/2024 - 20:43 Para compartilhar:

Preta Gil não pôde curtir o Carnaval em 2023, ano que descobriu o câncer no intestino, e precisou travar uma luta em busca da cura. Recuperada, ela agora quer viver a folia de Momo intensamente.

Para o Carnaval 2024, a cantora já tem tudo programado e decidiu que vai passar em Salvador, no camarote da Família Gil, o Expresso 2222.

“Vou passar o Carnaval inteiro por lá, recebendo os convidados”, entregou ela em bate-papo para o gshow.

“Talvez eu vá ao ‘Desfile das Campeãs’, porque esse é um hábito que tenho desde criança, desde que literalmente a Sapucaí inaugurou. Tenho verdadeira paixão”, contou ela, sobre o carnaval carioca.

Apesar de não comparecer a eventos em outros estados, como fez em anos anteriores, Preta diz que não é necessariamente uma ausência.

“Acho que estou até mais presente. Carnaval não é você estar num lugar, é celebrar a vida, é carnavalizar”, disparou ela.

“Estou viva, sobrevivi, passei por uma barra muito pesada, quase morri, mas lutei e venci. Por isso, estou mais presente do que nunca no Carnaval. É um estado de espírito que não está relacionado com estar e ocupar lugares, tem a ver com se sentir feliz, plena e estou muito assim, nesse momento. Então, vou estar muito presente nesse Carnaval”, garantiu ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias