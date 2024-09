Preta Gil desabafa sobre queda de cabelo durante quimioterapia após volta do câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 19:34 Para compartilhar:

As sessões de quimioterapia voltaram a fazer parte da vida de Preta Gil, 50 anos, após a cantora anunciar que o câncer teve recidiva. Ela foi diagnosticada em janeiro de 2023 com um tumor colorretal, e no final do ano fui curada da doença. Já em agosto último, a cantora revelou que o câncer voltou durante a remissão, desta vez em quatro lugares diferentes.

Na última quarta-feira, 18, a filha de Gilberto Gil usou as redes sociais para falar sobre a queda de cabelo nesta nova fase do tratamento. Ela contou a seus seguidores no Instagram como está sendo a reação nesse momento.

Sem demonstrar muita preocupação, Preta disse que os fios têm caído aos poucos. Ela comparou a atual fase com o primeiro ciclo do tratamento oncológico, quando ela não precisou raspar a cabeça.

“As pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante. Da outra vez eu não raspei a cabeça. Nesse segundo ciclo, vamos ver. Mas, não tem problema! Cabelo a gente coloca e depois ele cresce “, esclareceu Preta em vídeo publicado nos Stories.

