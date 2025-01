Preta Gil desabafa sobre estado de saúde após cirurgia: ‘Um dia de cada vez’

Preta Gil, 50 anos, voltou a usar as redes sociais, nesta segunda-feira, 6, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após ser submetida a 20h de cirurgia para retirada de tumores. Ainda internada, a cantora compartilhou imagens no leito do hospital e disse como está o processo de recuperação.

“Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais!”, começou ela na legenda no Feed do Instagram.

+Flora e Gilberto Gil e passam o Ano Novo em São Paulo, ao lado de Preta Gil

+Internada, Preta Gil posta primeiro vídeo após cirurgia de 20 horas

“Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já, eu estou de volta”, finalizou ela, otimista.

Preta foi internada para a cirurgia, realizada no dia 19 de dezembro. Ela foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, a artista anunciou que a doença voltou em quatro lugares.