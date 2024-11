Preta Gil dá entrada no hospital um dia após receber alta: ‘Comecei a sentir dor’

Das Redaçãoi Das Redação - https://istoe.com.br/autor/das-redacao/ 11/11/2024 - 18:47 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 50 anos, precisou ser internada novamente no hospital, um dia após ter recebido alta. Nesta segunda-feira, 11, ela contou que sentiu fortes dores e que teria se precipitado em voltar para casa.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista explicou seu retorno à internação. Nas imagens, ela aparece sentada na cama do quarto em que está internada, usando roupa de hospital.

“Ontem eu postei que estava em casa, me precipitei. Cheguei em casa e comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei pro hospital”, iniciou ela, detalhando o que detalhou como estão sendo os cuidados médicos nesse momento.

“[Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias, pra não correr esse risco de sentir dor em casa. Então, aqui estou eu de volta. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar”, declarou ela.

Na semana passada, a cantora passou por uma cirurgia após cálculos renais terem obstruído um cateter. A alta hospitalar aconteceu no domingo, 10, e ela compartilhou com seus seguidores do Instagram já estar de volta em casa.

Preta está em tratamento contra o câncer, que voltou neste ano em quatro lugares, após a artista ter se curado no ano passado.