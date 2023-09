Preta Gil compartilha post sobre ansiedade e ‘vontade infinita de chorar’ nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2023 - 11:02 Compartilhe

Preta Gil compartilhou um post em seu Instagram sobre as dificuldades relacionadas à saúde mental que vem enfrentando nos últimos dias.

Internada desde que foi submetida a uma cirurgia para retirada do câncer no intestino, e meses após separação turbulenta, que contou até com um outro desabafo recentemente, a cantora se identificou com uma publicação sobre culpa e ansiedade.

“Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo”, diz a publicação repostada por Preta.

Preta passou por uma cirurgia de retirada de um tumor, e desde então, tem recebido uma série de visitas de amigos famosos, como Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, Regina Casé, Simony, entre outras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias