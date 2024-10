Preta Gil compartilha novo desafio na quimioterapia: ‘Estou com náusea antecipatória’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Preta Gil, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 7, um vídeo em que narra o novo desafio no seu tratamento oncológico: as náuseas antecipatórias. A cantora voltou a realizar sessões de quimioterapia após anunciar que o tumor colorretal que havia sido curado no final de 2023 retornou em quatro lugares diferentes.

Deitada em uma maca do Hospital Sírio-Libanês, ela detalhou o início do quarto ciclo de quimioterapia. Preta Gil relata que sempre se sentia muito enjoada ao realizar o tratamento, mesmo antes do início do procedimento, mas que negava sofrer com o que sua médica dizia ser náuseas antecipatórias. “Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra” respondeu a cantora na época, cética de que a condição realmente fosse real.

Segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a condição existe. Ela afeta pessoas que já passaram pelo tratamento anteriormente e pode ser desencadeada por imagens de recordações do tratamento quimioterápico. No caso da cantora, as náuseas podem ser explicadas pela ansiedade de ter retomado o tratamento há pouco tempo.

No final do vídeo, a cantora se demonstrou surpresa ao perceber que a médica tinha razão. “A cabeça da gente comanda tudo”, finalizou.

Em agosto, a cantora gravou um vídeo para informar que o câncer que havia sido tratado voltou. Ela estava em remissão, um período em que a doença pode voltar após o tratamento ser finalizado.