Preta Gil compartilha mensagem positiva em meio ao tratamento de câncer: ‘Não pode desistir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 15:29 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 50 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, na última quarta-feira, 16, uma mensagem positiva em meio ao seu tratamento oncológico. Ela foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto deste ano, a artista anunciou que a doença voltou em quatro lugares.

+Preta Gil esclarece novas dúvidas sobre uso de bolsa de quimioterapia em exercícios

+Bela Gil revela resultado de teste que Preta Gil fez para saber se câncer é genético: ‘Deu negativo’

“Bom dia, por dentro eu estou cansado, por fora, eu tô por dentro. Seja qual for o seu plano pra hoje, sempre comece com uma oração. Quem não pode desistir de você é você mesmo. Do resto você se afasta e fica tudo bem”, diz a mensagem compartilhada por ela através dos Stories.

Um dia antes, na terça-feira, 15, a filha de Gilberto Gil, 82, desabafou sobre o tratamento.

“Hoje eu consegui reagir depois de quatro dias de muita prostração, fadiga, cansaço, que é absolutamente normal. A gente faz a quimio e em média de 3 dias depois que acaba a gente começa uma fadiga muito intensa. A cada ciclo fica mais intensa porque a quimioterapia é cumulativa. Então, a gente vai ficando muito baqueada”, explicou a artista.